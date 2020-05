Un estudio muestra lesiones en las placentas de embarazadas con Covid-19

Quince pacientes dieron a luz a niños vivos en el tercer trimestre, sin embargo una paciente tuvo un aborto espontáneo en el segundo trimestre. “Esa paciente era asintomática, así que no sabemos si el virus causó el aborto o no estaba relacionado. Los otros pacientes reportados tenían síntomas y tres de los cuatro tenían una severa inflamación en la placenta. Me gustaría ver más antes de sacar cualquier conclusión “, argumenta Goldstein.

“No es por pintar un cuadro aterrador, pero estos hallazgos me preocupan . No quiero sacar conclusiones generales de un estudio pequeño, pero este vistazo preliminar sobre cómo Covid-19 podría causar cambios en la placenta tiene algunas implicaciones bastante significativas para la salud de un embarazo . Debemos discutir si debemos cambiar la forma en que monitoreamos a las mujeres embarazadas en este momento”, alerta otra de las autoras, Emily Miller.

“La mayoría de estos bebés nacieron a término después de embarazos normales, por lo que no se esperaría encontrar nada malo en las placentas, pero este virus parece estar induciendo alguna lesión en la placenta. No parece estar induciendo resultados negativos en los bebés nacidos vivos , según nuestros limitados datos, pero sí valida la idea de que las mujeres con Covid deben ser monitoreadas más de cerca”, explica el autor principal del trabajo, Jeffrey Goldstein.

