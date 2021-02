Un estudio matemático muestra un nivel de ocupación total de las UCI españolas del 74%

El dato de enfermos en UCI no COVID ha sido obtenido a partir del histórico de ocupación de UCIs de años anteriores a la pandemia. De esta manera se obtiene la evolución del número total de enfermos en las UCIs, como suma de los enfermos COVID y no COVID. Asimismo, destaca que se han habilitado 2.000 nuevas plazas en las UCIs españolas desde octubre. Hoy España cuenta con más del doble de número de plazas UCI que las que había antes de la pandemia, habiendo pasado de 4.404 a principios del año pasado a 10.883 hoy.

