Un estudio halla cuatro nuevos síntomas que podrían indicar que estás contagiado de coronavirus

“Estos nuevos hallazgos sugieren que muchas personas que tienen la covid-19 no se harán la prueba y por ello no se aislarán porque sus síntomas no coinciden con los que se incluye en las guías de sanidad para ayudar a identificar a personas infectadas”, consideró Paul Elliott, director del programa React, del Imperial College, al frente de la investigación.

No obstante, alrededor de un 60 % de los infectados no registró síntoma alguno en la semana previa a someterse a la prueba. Los expertos detectaron, además, que las manifestaciones de la covid-19 varían según la edad del afectado.

