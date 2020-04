Un estudio fija el pico de ingresos en las UCI por coronavirus en el 9 de abril y el fin del confinamiento a partir de mayo

En cuanto al escenario que llaman “desfavorable”, los investigadores plantean que sea “debido a que las personas no mantienen su comportamiento de distanciamiento social o el buen tiempo no afecta a la propagación de la enfermedad”. En cambio, en un escenario “favorable”, consideran que “el buen tiempo y el mantenimiento del distanciamiento social , que suponemos que empieza el 15 de mayo, reduce la capacidad de contagio en 1/3″.

Respecto al pico de muertes , los matemáticos predicen que se alcanzará aproximadamente en julio , “para cuando casi ya no haya nuevos contagios”, y lo cifran en unas 35.000 . Unos de los investigadores, Rafael Villanueva, aclara que este cálculo hay que tomarlo con cautela y que, al contrastarlo con los médicos, estos creen que es “un poco alta”. “Todavía hay aspectos de la enfermedad que no están claros y eso hace que el modelo sea muy sensible”, subraya el profesor. Otros investigadores cifran en 20.000 las muertes que causará el nuevo coronavirus en España.

