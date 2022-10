Un estudio explica cómo influye el estado de ánimo de la madre en la capacidad del bebé para hablar

Científicos del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales de Leipzig (Alemania) han investigado hasta qué punto los bebés pueden distinguir unos sonidos del habla de otros en función del estado de ánimo de su madre.

Esta capacidad se considera un importante prerrequisito para los siguientes pasos hacia un lenguaje bien desarrollado. Si los sonidos pueden distinguirse entre sí, las palabras individuales también pueden distinguirse entre sí.

El tono dirigido a los bebés

En el estudio, publicado en la revista científica JAMA Network Open, han evidenciado que si las madres indican un estado de ánimo más negativo dos meses después del nacimiento, sus hijos muestran de media un procesamiento menos maduro de los sonidos del habla a la edad de seis meses.





A los niños les resultaba especialmente difícil distinguir los tonos de las sílabas. En concreto, mostraron que el desarrollo de su llamada respuesta de desajuste se retrasó respecto a aquellos cuyas madres tenían un estado de ánimo más positivo.

Esta respuesta de desajuste, a su vez, sirve para medir la capacidad de una persona para separar unos sonidos de otros. Si este desarrollo hacia una reacción de desajuste pronunciada se retrasa, se considera un indicio de un mayor riesgo de padecer un trastorno del habla más adelante en la vida.

Hasta el 70 por ciento de las madres desarrollan un estado de ánimo depresivo postnatal tras el nacimiento de su bebé. Los análisis muestran que esto también puede afectar al desarrollo de los propios niños y a su habla. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro cómo se manifiesta esta alteración en el desarrollo temprano del lenguaje en los bebés.





“Sospechamos que las madres afectadas utilizan menos el habla dirigida por el bebé. Probablemente utilizan menos variación de tono cuando dirigen el discurso a sus bebés. Esto también conduce a una percepción más limitada de los diferentes tonos en los niños. Esta percepción, a su vez, se considera un requisito previo para el posterior desarrollo del lenguaje”, explica Gesa Schaadt, una de las responsables de la investigación.

Los resultados demuestran la importancia de que los padres utilicen el habla dirigida a los bebés para el posterior desarrollo del lenguaje de sus hijos. El habla dirigida por el bebé que varía mucho el tono, enfatiza ciertas partes de las palabras con mayor claridad (y, por tanto, centra la atención de los pequeños en lo que se dice) se considera adecuada para los niños.

Las madres, por su parte, que sufren un estado de ánimo depresivo, suelen utilizar un discurso más monótono y menos dirigido a los niños. “Para garantizar el correcto desarrollo de los niños pequeños, también es necesario un apoyo adecuado para las madres que sufren trastornos leves que a menudo no requieren todavía tratamiento. Eso no tiene que ser necesariamente medidas de intervención organizadas. A veces basta con que los padres se impliquen más”, afirma Schaadt.





Los investigadores investigaron estas relaciones con la ayuda de 46 madres que informaron de diferentes estados de ánimo después de dar a luz. Sus estados de ánimo se midieron mediante un cuestionario estandarizado que suele utilizarse para diagnosticar el malestar postnatal. También utilizaron la electroencefalografía (EEG), que ayuda a medir la capacidad de los bebés para distinguir los sonidos del habla.

Para ello se utiliza la llamada respuesta de desajuste, en la que una señal específica del EEG muestra lo bien que el cerebro procesa y distingue los distintos sonidos del habla. Los investigadores registraron esta reacción en los bebés de dos y seis meses de edad mientras se les presentaban diversas sílabas como ‘ba’, ‘ga’ y ‘bu’.

Referencias

Schaadt G, Zsido RG, Villringer A, Obrig H, Männel C, Sacher J. Association of Postpartum Maternal Mood With Infant Speech Perception at 2 and 6.5 Months of Age. JAMA Netw Open. 2022;5(9):e2232672. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.32672