Un estudio explica cómo dormir mal afecta a tus sentimientos positivos

En cuanto a la duración de la falta de buenas sensaciones después de la privación de sueño, dice que el estudio no abordó eso, pero el equipo de investigación planea investigar la duración de este estado mental. No es sólo en Noruega que la gente duerme menos de lo que solía hacerlo, es una tendencia internacional, especialmente para las personas que trabajan a tiempo completo.

La prueba práctica tuvo lugar aproximadamente una hora y media después de que los participantes se levantaran, y sin haber tomado ningún café . Se les mostraron 365 imágenes diferentes con letras aleatorias en la pantalla de un ordenador durante un período de 14 minutos. Si la imagen no contenía la letra x, se les dijo que presionaran la barra espaciadora, y si había una y en la imagen, se suponía que no hicieran nada.

You May Also Like