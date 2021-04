Un estudio evidencia que la covid-19 causa una respuesta celular “inesperada” en los pulmones

“Observamos que la infección por SARS-CoV2 de estas células pulmonares provoca la expresión de un sistema del complemento activado de una manera sin precedentes. Esto fue completamente inesperado para nosotros porque no estábamos pensando en la activación de este sistema dentro de las células o, al menos, no en las células pulmonares. Normalmente pensamos en la fuente del complemento como el hígado”, han argumentado los expertos.

You May Also Like