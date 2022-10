Un estudio desmiente la teoría de que las personas deprimidas son simplemente más realistas

La investigación original concluyó que los estudiantes deprimidos eran mejores para identificar cuándo no tenían control sobre los semáforos , mientras que los que no estaban deprimidos tendían a sobreestimar su nivel de control.

“Es una idea que ejerce el suficiente atractivo como para que mucha gente parezca creerla, pero las pruebas no están ahí para sostenerla. La buena noticia es que no hace falta estar deprimido para entender el grado de control que se tiene”, ha comentado el profesor Don Moore, coautor del estudio, que se ha publicado en la revista científica Collabra: Psychology.

You May Also Like