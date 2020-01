Un estudio del ISCIII alerta de que el ruido del tráfico incrementa los ingresos hospitalarios por ansiedad y depresión

De esta forma, los investigadores han comprobado que los ingresos por ansiedad, depresión y suicidio sí están relacionadas con los niveles de ruido equivalente (LEQ), y que también se producen más casos de ansiedad ligados a temperaturas extremas en olas de frío . No obstante, no se han visto vínculos entre los contaminantes químicos y la aparición de las citadas patologías.

El ruido del tráfico incrementa los ingresos hospitalarios por ansiedad y depresión e, incluso, el riesgo de suicidio , según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo en Madrid entre 2010 y 2013 por expertos de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII), y que ha sido publicado en Science of the Total Environment.

