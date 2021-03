Un estudio de Vicepresidencia descarta que limitar precios reduzca la oferta de alquiler como defiende el PSOE

Según los socialistas, limitar los precios del alquiler tendría un efecto contraproducente que podría, de hecho, “añadir mayor dificultad en el acceso a la vivienda en alquiler , especialmente para los más vulnerables”. Pero, en un informe interno al que ha accedido 20minutos , la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias argumenta citando estudios científicos justo lo contrario: que no solo la regulación del alquiler no perjudica a la oferta, sino que se refleja en un menor aumento general de los precios y en una mayor estabilidad para los inquilinos.

