Un estudio confirmó por qué el COVID-19 es más mortal en personas con diabetes

En este sentido, recordó que “ la diabetes y el COVID-19 son epidemias silenciosas con consecuencias devastadoras si no se diagnostican o controlan . Estas epidemias globales tienen fuertes determinantes ambientales, del comportamiento y del sistema. La historia de la diabetes COVID-19 destaca la enorme carga de la diabetes que afecta 460 millones de personas en todo el mundo, principalmente provenientes de países en desarrollo con sistemas de salud no preparados”.

