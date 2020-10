Un estudio asegura que el entrenamiento de fuerza con un brazo puede mejorar la del otro

Este grupo también tuvo solo un 2% de desperdicio muscular en su brazo inmovilizado, en comparación con los que no hicieron ejercicio, que tuvieron un 28% de pérdida de músculo. Esto significa que para las personas que no hacen ejercicio, tienen que recuperar todo ese músculo y fuerza de nuevo.

Los hallazgos, publicados en la revista Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, podrían ayudar a abordar el desperdicio muscular y la pérdida de fuerza que a menudo se experimenta en un brazo inmovilizado, como después de una lesión, mediante el uso de ejercicios excéntricos en el brazo opuesto.

