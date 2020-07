Un estudio apunta que la cepa actual de la Covid-19 a nivel mundial es la más infecciosa

Los investigadores puntualizan, no obstante, que es necesario realizar más análisis de laboratorio en células vivas para determinar todas las implicaciones de la mutación. “Es notable para mí. Que este aumento de la infecciosidad haya sido detectado sólo por la observación cuidadosa de los datos de la secuencia, y que nuestros colegas experimentales pudieran confirmarlo con virus vivos en tan poco tiempo”, argumenta Will Fischer, del Laboratorio Nacional de Los Álamos y autor del estudio.

