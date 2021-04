Un estudio apunta que el coronavirus no infecta el cerebro pero aún así puede infligir importantes daños

“Hemos examinado más cerebros que otros estudios y hemos utilizado más técnicas para buscar el virus. La conclusión es que no encontramos pruebas de ARN o proteínas virales en las células cerebrales. Aunque hay algunos trabajos que afirman haber encontrado virus en las neuronas o en la glía, creemos que esos son el resultado de la contaminación, y que cualquier virus en el cerebro está contenido dentro de los vasos sanguíneos del cerebro. Si hay algún virus presente en el tejido cerebral, tiene que ser en cantidades muy pequeñas y no se correlaciona con la distribución o abundancia de los hallazgos neuropatológicos”, afirma Goldman.

