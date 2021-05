Un estudio apoya el uso de las vacunas Pfizer y Moderna en personas embarazadas y lactantes

Los investigaodres llevaron a cabo un estudio exploratorio y descriptivo de 103 mujeres , de entre 18 y 45 años, que recibieron una vacuna COVID-19 de ARNm (el 54 por ciento recibió Pfizer; el 46 por ciento Moderna). Los científicos hallaron niveles similares de función de anticuerpos inducidos por la vacuna y respuestas de células T en todas las mujeres no embarazadas, embarazadas y lactantes después de su segunda dosis de la vacuna. Además, tanto las mujeres embarazadas como las no embarazadas que recibieron las vacunas de ARNm desarrollaron respuestas inmunitarias cruzadas contra las variantes de COVID-19 de interés B.1.1.7 y B.1.351.

Otros análisis revelaron que los anticuerpos maternos de las vacunas se transfieren a la sangre del cordón umbilical y a la leche materna del bebé, según los resultados del equipo, que se han publicado en la revista ‘Journal of the American Medical Association’.

