Un estudio aclara el origen del cáncer de pulmón en los no fumadores

Como era de esperar, dado que el estudio se limitó a los nunca fumadores, los investigadores no encontraron ninguna firma mutacional que se haya asociado previamente con la exposición directa al tabaquismo . Tampoco encontraron esas firmas entre los 62 pacientes que habían estado expuestos al humo de tabaco ajeno. Sin embargo, la doctora Landi advierte de que como el tamaño de la muestra era pequeño se precisa una muestra mayor “con información detallada sobre la exposición para estudiar realmente el impacto del tabaquismo pasivo en el desarrollo del cáncer de pulmón en los no fumadores”.

En este amplio estudio epidemiológico, los investigadores utilizaron la secuenciación del genoma completo para caracterizar los cambios genómicos en el tejido tumoral y en el tejido normal correspondiente de 232 no fumadores, predominantemente de ascendencia europea, a los que se les había diagnosticado cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los tumores incluían 189 adenocarcinomas (el tipo más común de cáncer de pulmón), 36 carcinoides y otros siete tumores de diversos tipos. Los pacientes aún no habían recibido tratamiento para su cáncer.

