un estiloso y seductor móvil de referencia

En las manos se comprueba que es un móvil grande, pero a la vez el agarre y el manejo resultan agradables . Aunque pesa 196 gramos, no lo parece. Su cuádruple curvatura (las esquinas) enlaza con la depuración del diseño . En el lado derecho vienen los botones de volumen y de encendido. Arriba y abajo se encuentran los altavoces duales, con un poderoso sonido Harman/Kardon. En la parte inferior figura, además del conector USB-C, la ranura para las SIM. Como apunte, hay que indicar que no contempla la clásica toma de auriculares.

