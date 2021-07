Un estadounidense lleva 20 años viviendo gratis sin pagar la hipoteca de su casa y el gobierno no logra desalojarlo

Los que sí hablaron con la prensa fueron los abogados de Diamond Ridge, quienes reiteraron que las protecciones por el COVID-19, que frenaron los desalojos, no deberían aplicarse a Hanspal, porque él no está ocupando legalmente la casa.

De acuerdo con declaraciones del Abogado de Hanspal a la prensa local, la culpa de que su cliente no haya pagado la hipoteca es la moratoria de desalojo de marzo de 2020 emitida por el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, alegando que el gobernador había hecho del pago del alquiler una “obligación moral”. Pero cuando los reporteros le preguntaron qué tenía que ver eso con los 20 años de renta que no había pagado Hanspal el abogado colgó el teléfono.

