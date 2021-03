Un estadounidense desarrolla súperanticuerpos contra diferentes cepas del coronavirus

Resultó que para aquel momento Hollis ya había superado el covid-19, sin saberlo, e incluso pudo haber sido quien contagiara a su compañero de piso, que finalmente logró recuperarse. A mediados de julio, Hollis se ofreció en el campus como voluntario para participar en un estudio sobre el coronavirus, dirigido por Liotta, y quedó en “estado de ‘shock’ total” al enterarse de que su sangre tenía súperanticuerpos. “La verdad es que no se me ocurrieron respuestas reales, aparte de que quizás Dios tenga un plan para mí. O tal vez tengo mucha suerte “, confesó Hollis, citado por NBC News.

