Un estadio español entre los 30 mejores del mundo para France Football… y no es ni el Bernabéu ni el Camp Nou

Ni el Santiago Bernabéu, ni el Camp Nou u Old Trafford están considerados entre los treinta mejores del mundo para la revista francesa. “ La calidad de las gradas no está a la altura del césped “, justifican, creyendo que el ambiente de la afición ha disminuido. Uno de los motivos que lo pueden explicar es la creciente presencia de turistas que no son realmente aficionados de los equipos.

France Football ha elegido los treinta estadios con más ambiente del mundo en otro de sus famosos y siempre polémicos rankings, donde muchas veces destacan más las ausencias que las elecciones. Este caso no es excepción ya que muchos de los considerados templos del fútbol no han conseguido colarse en esta lista .

You May Also Like