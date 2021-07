Un espectador del Tour de Francia, detenido por acosar sexualmente a varias jóvenes en la meta de una etapa

El incidente ocurrió el pasado 30 de junio pero no ha trascendido hasta días después, en medio de mucha vigilancia sobre la actitud de los espectadores. Después de la mujer de la pancarta que provocó una caída masiva , la actuación de una hincha que ayudó a un ciclista accidentado viene a confirmar que no es una cuestión propia del Tour, sino más bien de la educación y respeto que tenga cada aficionado.

You May Also Like