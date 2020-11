Un España-Alemania a vida o muerte en medio del 'huracán Ramos'

A ello se unió, unos días después, los dos penaltis fallados por Ramos ante Suiza. La crítica no llegó por los errores en sí –hasta el mayor especialista falla– sino por la sensación de que el poder del camero en España es absoluto y que Luis Enrique no está sabiendo frenarlo ni gestionarlo. “Si hubiera habido un penalti más, lo hubiera tirado Ramos. Y si hubiera habido un cuarto, también”, dijo el técnico gijonés el pasado sábado.

Tras un parón de varios meses por su conocida desgracia familiar (perdió a su hija), de nuevo Lucho tomó el mando de la selección nacional en noviembre y otra vez con la Nations League como primer reto . Su inicio fue ilusionante, un empate en Alemania, pero la buena imagen no continuó en los siguientes choques. Ahora, solo vale la victoria hoy en La Cartuja ante la poderosa selección germana para pasar a la Final Four de la competición.

El proyecto de Luis Enrique ofrece dudas . Pese a que el asturiano asegura estar más que satisfecho con el rendimiento del equipo, los dos tropiezos seguidos ante rivales a priori inferiores como Ucrania (1-0) y Suiza (1-1) han destapado las carencias de la selección. En su estreno oficial al frente de la Roja, el asturiano no logró clasificarla para la Final Four de la recién estrenada Liga de Naciones tras dos derrotas seguidas ante Inglaterra y Croacia.

La selección vuelve a vivir días convulsos, algo que ha pasado a ser frecuente en los últimos años en los que los éxitos deportivos no acompañan. España recibe este martes (20.45 horas) a Alemania en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones en un partido en el que solo le vale la victoria para pasar a la Final Four, pero la atención no la acapara el aspecto deportivo, sino Sergio Ramos. A sus dos penaltis fallados ante Suiza se une el revuelo sobre su renovación con el Real Madrid. Fuera por una cosa, por la otra, o por ambas, la rueda de prensa que iba a ofrecer el capitán blanco y de la Roja este lunes por la tarde fue cancelada y en su lugar salió un jugador de perfil bajo como el citizen Rodrigo mientras que Ramos habló para los medios de la selección, sin preguntas incómodas de los periodistas.

