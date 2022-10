Un error del SEPE obliga a un beneficiario del subsidio de mayores de 52 años a devolver 17.000 euros

Francisco Hernández es un murciano que, tras renovar un subsidio para mayores de 52 años del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que venía cobrando desde hacía cuatro años, ha visto cómo este organismo le reclama ahora todo lo cobrado.

Tal y como publica el portal Noticias Trabajo, la administración le obliga a pagar una deuda de casi 17.000 euros: “No ha sido mi negligencia y lo puedo demostrar. No tengo cómo pagarla”, dice Hernández.

Este hombre no tiene trabajo y no tiene la oportunidad de trabajar al 100%. Por lo demás, cobra una incapacidad permanente total de unos 532 euros por dos hernias discales.

En 2018, Hernández solicitó al SEPE un subsidio para mayores de 55 años al cumplir todos los requisitos. El protagonista de esta historia ya estaba cobrando una incapacidad permanente desde el año 2000.

“A mí este organismo nunca me puso ninguna pega a la hora de renovar en cada año el subsidio”, dijo. El problema fue cuando la familia vendió una casa en herencia: “Más que una venta fue que le traspasamos nuestra parte a mi hermano y, por ese traspaso, nos embolsamos 3.000 euros cada uno de los perceptores”.

Cuando volvió al SEPE para gestionar su renovación, no le pusieron ninguna pega por sobrepasar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a pesar de que incumplía el requisito de carencia de rentas.

“Como los avisé y era una cantidad pequeña, no me pusieron ninguna pega en seguir recibiendo la ayuda”, dijo Hernández. Pero en febrero de 2022, Hernández sufrió una neumonía por la que estuvo ingresado dos veces: “En la segunda ocasión fue cuando se me pasó el plazo para volver a sellar la renovación del subsidio en el día que me habían citado y tuve que hacerlo cuatro días más tarde tras salir del hospital”.

Pero en marzo, estaba denunciado por una cuantía de 16.888 euros: debía devolver el importe íntegro que había estado cobrando durante cuatro años. “Se me quedó el cuerpo frío. No sabía si reír o llorar. Yo no tenía ninguna culpa porque siempre que acudía a la oficina de empleo para renovarlo nadie me puso ninguna pega. Ellos veían que cumplía los requisitos y yo seguía cobrándola”, dice Hernández.

El SEPE le explicó que Francisco ya era beneficiario de una incapacidad permanente absoluta, que provenía de sus últimos 15 años cotizados. “Pero esto es un error. El funcionario confundió el tipo de incapacidad que yo cobraba, que es total y no absoluta. Esto es fundamental porque, según la ley, yo puedo trabajar y cobrar una prestación al mismo tiempo. Lo puedo demostrar”, dice.

“Estos expresan claramente que fueron ellos los que se equivocaron al registrar el tipo de invalidez. Sin embargo, hacen caso omiso a esto y me piden que pague la deuda”, añade Francisco Hernández.

Todo se solucionará en un juicio que se ha fechado para el 2 de octubre de 2023, una larga espera para Francisco, que dice que no tiene “los medios económicos suficientes para poder hacer frente a esta situación”.