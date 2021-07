Un error de traducción en el cinturón de Adriana Cerezo convierte en viral a la medallista en Corea del Sur

“ Me ha regalado un panda y un pin, me he sacado una foto con ella . A parte de que haya peleado con ella y haya pasado lo que ha pasado en el combate, para mí esa chica es una leyenda” y haber podido tener esta experiencia es algo que le hace “mucha ilusión”.

“No se lo esperaba nadie y yo tampoco. Me quedé muy contenta con el combate y la verdad es que creo que es el que más he disfrutado de todo el campeonato”, dice la madrileña, que tuvo la oportunidad de conversar hoy brevemente con ella, a la que considera un ídolo.

“En el cinturón tengo puesto ‘Train hard, dream big’ (entrena duro, sueña a lo grande) en coreano y por lo que se ve en vez de ponerme ‘train’ de entrenar me han puesto ‘train’ de tren y ahora creo que me están haciendo un cinturón y todo, estoy flipando”, cuanta divertida la benjamina del equipo olímpico español, explicó.

