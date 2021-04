Un equipo inglés se plantea dejar la Superliga tras las presiones de la Premier League

No se ha revelado el nombre del equipo que está planteándose esta posibilidad, muchos aficionados de diferentes clubes han mostrado su descontento de forma muy notable. Aun así, Florentino Pérez dejó claro en El Chiringuito que ningún equipo se va a marchar porque todos van a negociar de forma conjunta, aunque admitió que la Premier League es la competición que más está presionando. “Los ingleses son los que está más enfadados porque cualquiera puede pensar que la Premier League va a desaparecer. Aquellos que no quieren perder sus privilegios son los que dicen eso”, comentó el presidente del Real Madrid y cabeza visible de la Superliga.

