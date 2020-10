Un equipo femenino de fútbol sala se planta en pleno partido y decide no jugar sin mascarilla

Las segovianas viajaron 160 kilómetros este sábado hasta el municipio de Villacañas, en Toledo, y como no llegaron a ningún acuerdo con el equipo rival “se vieron obligadas a plantarse y no jugar” en lo que ha sido la primera jornada de la competición regular de la categoría.

Para el conjunto segoviano, al no ser profesionales, las normas sanitarias de la competición que marca el protocolo “son insuficientes” para proteger su salud. “Defendemos la postura de que si no existen los test que nos prometió la Federación, solicitamos que se juegue con mascarilla hasta que se regule la situación”, han apuntado.

