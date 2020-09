Un epidemiólogo de Harvard da por hecho un nuevo confinamiento en Madrid y detalla sus características

Y no cuentan que el 70-75% de UCIs de verdad suelen están ocupadas en periodos no pandémicos.

Esta discrepancia obedece a que las cifras oficiales “cuentan como UCI cualquier cama donde se puede instalar un respirador: quirófanos, salas reanimación postquirúrgica, unidad coronaria…”. “Y no cuentan que el 70-75% de UCIs de verdad suelen están ocupadas en periodos no pandémicos”, incide.

You May Also Like