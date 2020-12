Un enfermero de California contrae covid 19 después de ser vacunado

Según los expertos, estos casos no son más que u n recordatorio de que las vacunas no son la panacea; que detener la pandemia llevará tiempo y que, mientras tanto, se deben cumplir las prácticas fundamentales sociosanitarias de mantener el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente y usar mascarillas. EFE

Según expertos consultados por la cadena, este caso no es “algo inesperado “, ya que los pacientes vacunados no desarrollan una protección decisiva contra el coronavirus inmediatamente después de recibir el medicamento .

