Un dron autónomo basado en Inteligencia Artificial vence a dos pilotos humanos en una impresionante carrera

No obstante, al contar con un algoritmo que guía rápidamente al dron a través de un sistema de inteligencia artificial, este problema no parece tan grave como pasa con otros drones. Davide Scaramuzza, director del Grupo de Robótica y Percepción de la universidad afirma que el aparato es capaz de realizar “trayectorias de tiempo óptimo que consideran completamente las limitaciones de los drones”.

You May Also Like