Un dolor en el brazo no frena a Djokovic en Francia

La checa sentenció una fácil victoria 6-3, 6-3 ante Laura Siegemund, una tenista alemana que disputó su primer partido de cuartos de final de Grand Slam. El primer set, especialmente, pasó volando en una ráfaga de servicios de zurda que Siegemund no pudo alcanzar o aprovechar y poderosos disparos para los que no encontró respuesta.

En el US Open, Tsitsipas desperdició media docena de bolas de partidos al perder en la tercera ronda. También enfrentó a Rublev en la final del torneo de Hamburgo, el 27 de septiembre, el primer día del Abierto de Francia, y no pudo capitalizar cuando dispuso de la oportunidad para sellar la victoria con su saque. Dos días después, en París, Tsitsipas perdió los primeros dos sets en su debut ante el español Jaume Munar.

