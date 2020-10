Un documental de Manuel Menchón cuestiona la versión oficial de la muerte de Unamuno

En una carta posterior, fechada sólo diez días antes de su muerte, es el propio Unamuno el que dice estar “encarcelado disfrazadamente” y añade: “Me retienen como rehén, no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, como a otros, será aquí en mi casa”.

Serrano era catedrático de Derecho Civil, presenció aquel desencuentro y lo transcribió en el momento en que se produjo . “Vencer no es convencer, conquistar no es convertir, y eso que algunos llaman sin ningún fundamento la Anti-España es tan España como la otra”, atribuye a Unamuno. Y la respuesta del general: “ Muera la intelectualidad traidora , viva la muerte, viva Franco, viva España”.

Menchón también cuestiona la relación de Aragón con Unamuno. No ha logrado contrastar el dato de que fuera exalumno suyo , tampoco hay constancia de que hubiera estado antes en la casa. Ese día iba a ir acompañando al rector de la Universidad, Esteban Madruga, no está claro el pretexto, pero éste no acude en el último momento porque tiene que asistir a un entierro.

Aragón no asistió como testigo a la firma del acta, el testigo que aparece en el documento “es un desconocido para la familia”. Menchón también pone bajo la lupa el hecho de que no se realizara una autopsia . Una hemorragia bulbar, la causa certificada de su muerte, es un tipo de hemorragia intracraneal y ya en aquella época cuando éstas producían una muerte súbita se consideraba “muerte sospechosa de criminalidad” lo que obligaba a hacer una autopsia judicial, ya que es posible provocarla “con escasa o ninguna señal externa”.

Este documento teóricamente no se podía obtener sin el acta de defunción, pero este acta se redactó al día siguiente en el juzgado a primera hora y fijaba la hora de la muerte a las 16 horas , es decir, cuando Aragón aun no había llegado a la casa.

