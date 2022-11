Un diputado acusa a Macron de obstaculizar una votación contra las corridas de toros en Francia

Caron consideró que no todo está perdido y que su proposición de ley no sólo puede llegar a ser debatida y votada esta noche, sino que hay posibilidades de que se apruebe porque más allá del apoyo de su partido y de los ecologistas, también están en favor diputados de otros grupos: “Puede salir adelante. Hay una incertidumbre absoluta”.

You May Also Like