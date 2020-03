un dineral en depósitos, aunque no pagan nada

El objetivo de la institución era que el dinero no se quedara parado, sino incentivar que familias y empresas lo movieran para generar más consumo y aumentar la actividad. Y para eso quiere hacer ver al ahorrador que, si no invierte ese dinero, acabará perdiendo poder adquisitivo. Es decir, que aunque en el banco tengamos la misma cantidad en euros, los precios de los bienes y servicios que podríamos comprar con ellos no deja de subir. Basta pensar cuánto podíamos comprar con 6.000 euros hace 20 años y cuánto ahora…

