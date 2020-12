Un diciembre peligroso | La Prensa Panamá

Ahora, mientras los panameños y panameñas buscan sobrevivir y evitar los contagios de la Covid-19, los tres sistemas institucionales que pueden mejorar nuestro presente y nuestro futuro son otras víctimas más, no de la pandemia, si no de la perversa forma en que se hace política partidista en Panamá.

La Corte le puso una espada de Damocles al Banco Nacional por la admisión de la demanda por el fideicomiso de Soho Mall. Al mismo tiempo, la Corte dejó que se intimidara al personal judicial, al del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al del Ministerio Público. Lo de la Corte se hizo contagioso, y el Tribunal de Cuentas declaró caso cerrado, por dobles juzgamientos imaginarios, desconoció pruebas, y también hizo lo propio para quitarle la esperanza a los panameños. Si la justicia no es capaz de tutelar los derechos de los panameños ni defender los bienes públicos, no hay futuro posible para este país.

Lo de las escuelas es atroz, y parece insuperable, hasta que uno toma conciencia de lo que ha pasado este año con el sistema de justicia. La Corte Suprema se ha negado a cumplir con sus funciones de tutela constitucional, al mantener silencio en las múltiples demandas contra los numerosos decretos que suspendieron derechos constitucionales de los ciudadanos. Si esa afrenta no hubiera sido suficiente, la Corte cerró de un portazo el caso de la Caja de Ahorros, el de Riegos de Tonosí, no admitió la casación de los pinchazos, cercenó el caso FCC, y mantiene silencio sobre las denuncias contra los diputados, por bates y planillas fantasmas.

Paralelamente, la infraestructura educativa quedó mayoritariamente en pausa. Los casi 9 meses de cierre escolar, que llevamos, no han sido aprovechados para habilitar, reparar y actualizar los colegios y escuelas en todo el país. Si el Ministerio de Educación cede a la resistencia de quienes no están interesados en dar clases presenciales a toda costa, perderemos otro año escolar. Es inconcebible que tengamos un país con los casinos abiertos, mientras que los colegios se mantienen cerrados.

