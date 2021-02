Un diálogo, dos corrientes | La Prensa Panamá

Y entonces, cuando no entró suficiente flujo en la cuenta corriente para pagar las cotizaciones de cada año, se empezó a desatender la entrega de estados financieros, teniendo al país es un estado de “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Dicho de otra forma, en algún momento se escudaron en los superávit de caja para decir que todo estaba bien. Esto ocurría sabiendo que no se trataba únicamente de un problema en el flujo de caja para pagar las pensiones en un año particular, sino del inminente agotamiento de las reservas porque cada vez hay más jubilados y menos cotizantes que hagan aportes en el subsistema definido.

