Un desnudo de Playboy, la foto oculta que está presente en casi todas las imágenes digitales que has visto

La película, de aproximadamente media hora, fue producida por las agencias australianas FINCH y Clemenger BBDO Sydney en nombre de las organizaciones ‘Creatable’ y ‘Code Like a Girl’ , que se centran en alentar a las niñas a participar en los campos STEM -siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-. Se puede ver en Facebook Watch y en ella participa la mismísima Lena Söderberg, que afirma contundentemente: “Me retiré del modelaje hace mucho tiempo. Es hora de que también me retire de la tecnología”.

