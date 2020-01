Un decano del béisbol | La Prensa Panamá

“Como director-instructor de pequeñas ligas, el béisbol me ha dado muchas satisfacciones, y una de ellas ha sido que Juan Díaz haya podido exponer en los campeonatos nacionales infantiles su potencial beisbolístico y el único logro personal que lamento no haber obtenido fue el de ganar el título nacional para conseguir el derecho de ir al Latinoamericano de Pequeñas Ligas, aunque en un par de ocasiones quedamos entre los cuatro mejores a nivel nacional”.

“Fue una iniciativa de la directiva de las Pequeñas Ligas de Juan Díaz conformada en ese entonces por Javier Viteri, Luis Moreno y Rosario Cobos, entre otros, los que me hicieron ese homenaje poniéndole mi nombre al estadio, como un reconocimiento a la labor que he venido realizado en pro del béisbol de categorías menores en esta comunidad durante muchos años.”

“Ya son tantos años de estar en esta labor, pero aunque ya no es al 100% como antes, y la salud va mermando ,sigo en esto que es lo que me gusta, y a la vez que voy pasando el relevo a la nueva generación de instructores, ya que en estos momentos me asisten los peloteros Isaías Velásquez y Roberto Vásquez en el trabajo de preparar a los muchachos”, explica Chachi Herazo.

