Un dato alarma a las aerolíneas de Estados Unidos aunque la cantidad de vuelos ya es casi la misma que antes de la pandemia

Un caso que recogió la agencia de noticias AP es el de Laurie Pearcy, una directora de administración para un despacho de abogados en Minneapolis que viajó a Nueva Orleans para acudir a la despedida de soltera de su hija y a una pequeña cena de Día de Acción de Gracias con su hijo. “ No quiero enfermar a nadie inconscientemente. Pero no quiero perderme este acontecimiento especial para mi única hija”, sostuvo.

