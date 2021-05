Un curioso estudio sugiere que las bebidas rosas hacen que las personas corran más rápido

El estudio, publicado en la revista Frontiers in Nutrition, es la primera investigación para evaluar el efecto del color de la bebida en el rendimiento del ejercicio . No obstante, hay que tener en cuenta de que se trata un estudio muy pequeño en el que tan solo han participado 10 personas en total, aunque sus resultados sugieren que las bebidas de color rosa podrían marcar una diferencia significativa en el rendimiento general de las personas al correr.

