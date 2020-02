Un crucero de la compañía Princess llega a puerto en EE UU con 300 pasajeros que sufren diarrea, vómitos y calambres

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU. indican que no se ha encontrado aún la causa del problema en el Princess Caribbean. Es el único caso de este tipo de problema en cruceros que los CDC tiene registrado en lo que va de año. En 2019 hubo problemas similares en diez cruceros con salida o llegada a EE.UU. y en 2018 once, en la mayoría de los casos causado por norovirus.

You May Also Like