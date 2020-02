Un coyote se muda a Central Park

“Alentamos a todos los neoyorquinos y visitantes a respetar a los coyotes y a darles mucho espacio. A los dueños de mascotas les pedimos que paseen a sus perros con una correa y que no saquen a los los gatos por seguridad. No permita que sus mascotas jueguen o se acerquen a los coyotes”, dijo Hill.

Además, se pide a los visitantes de los parques que no les alimenten, que eviten dejar comida o restos en lugares no aptos y que no dejen desatendidas a las mascotas (especialmente a los gatos).

