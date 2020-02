Un colegio avisa a la Policía después de que una alumna son síndrome de Down apuntara con el dedo a su profesora

Las autoridades escolares de la zona emitieron un comunicado en el que se comprometía a revisar su política en estos casos y añadieron que “una consulta no es lo mismo que hacer un informe policial y pedir una investigación. Nos permite recabar la opinión de la policía s obre el nivel de amenaza . Una consulta no crea un registro criminal para el niño”.

“Ella no entiende realmente lo que dice, y tener síndrome de Down es algo a tener en cuenta, pero estoy segura de que ningún niño de 6 años sabe realmente qué significa ese gesto” , explicó Gaines.

Maggie Gaines dice que su hija ni siquiera es capaz de entender lo que hizo, y mucho menos las preguntas que le hicieron en la escuela. “Le hicieron preguntas y ella respondía ‘disparo a mami’ o ‘disparo a mi hermano’ mientras se reía. El director le preguntó si quería herir a su profesora y ella dijo que no, y parecía que no entendía el significado de la pregunta “, añadió.

