Un Clásico en el que el balón quiere ser el protagonista

En este Clásico está el liderato de la Liga en juego, pues el que gane le sacará tres puntos a su gran rival. Pero quizás lo más importante es que se desarrolle sin incidentes, que el protagonista absoluto sea el balón, lo que pase en el terreno de juego. “No me preocupa nada”, dijo ayer Zinedine Zidane . “Se jugará el partido sin ningún problema, estoy convencido”, aseguró Ernesto Valverde. Ojalá que no se equivoquen.

