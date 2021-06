Un científico estadounidense descubre que China borró algunas de las primeras secuencias del coronavirus

“Este es un gran trabajo de detective sin duda, y avanza significativamente en los esfuerzos para comprender el origen del SARS-CoV-2″, dijo al New York Times Michael Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona, quien no ha participado en este estudio.

Un investigador estadounidense asegura que, mientras buscaba archivos almacenados en la nube de Google, logró recuperar hasta 13 secuencias del virus de la covid-19 que habían desaparecido de la base de datos de forma misteriosa el pasado año. Según el diario The New York Times, hace aproximadamente un año, las secuencias genéticas de más de 200 muestras de virus de los primeros casos de Covid-19 en Wuhan (China) desaparecieron de una base de datos científica en internet.

