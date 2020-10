Un científico español señala qué deberías evitar hacer para no contagiarte de Covid

“Hay que evitar reuniones de un gran número de personas en sitios cerrados”, ha recomendado a la población. “Si puedes estar con cuatro personas en lugar de estar 10, mejor. Sé que hay sitios en los que eso no va a ser posible, per cuantas menos personas estén dentro de un sitio cerrado, mejor”, ha insistido.

“El virus no ha cambiado mucho. Sigue siendo el mismo virus prácticamente “, ha corroborando, aunque apuntando que se han producido “un par de cambios de secuencia” que no han sido significativos , ya que no han alterado “la forma en la que el virus se comporta”.

Sobre esta segunda ola de la pandemia , García Sastre ha explicado que “el virus no parece que haya cambiado nada “. “La única diferencia que hay es que ahora mismo se está encontrando más gente con síntoma que son más leves o que no tienen síntomas, porque ha aumentado el diagnóstico “, señalaba el médico, que ha añadido también que “parece que tenga menos letalidad” pero esto se debe “a que ahora mismo se detectan más contagiados que los que se detectaban anteriormente”.

