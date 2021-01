Un científico español identifica una obra de Gericault que se creía extraviada

No obstante, Burgos ha explicado en su publicación que hay varias razones para sugerir que se retratarían diferentes pacientes . “Primero, Géricault murió en enero de 1824, aproximadamente dos años después de que se pintaron los cinco retratos originales, lo que no dejaría mucho tiempo para que estos pacientes con enfermedades graves se curaran . En segundo lugar, parece justo suponer que los retratos se distribuirían por igual entre los dos alumnos de Georget”, ha defendido.

You May Also Like