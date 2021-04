Un ciclista sufre el robo de su bicicleta, que aún estaba pagando, en plena carrera: "Me han robado mi sueño"

El zaragozano Gorka Reina es un apasionado de la bicicleta. Hasta tal punto llega su afición a las dos ruedas que ni siquiera dos operaciones muy serias en las dos rodillas le impidieron dejar de luchar por su sueño. Tampoco romperse el brazo unos meses atrás.

Afiliado al Sock Data Bike Team, esta pasada Semana Santa alcanzó su sueño de inscribirse en una carrera profesional, la Volcat que se disputa en Igualada: una durísima prueba que dura cuatro días, por 194 kilómetros y 4.900 metros de ascensión en montaña. Reina se hizo con una bici de máximas prestaciones, y ni mucho menos barata, pagada a plazos: una Super Caliber 9.8 valorada en casi 5.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de G.RAMON (@gorkaramon)

El problema es que al tercer día ya no tenía bici. “Llevaba dos días compitiendo y el segundo día al acabar guardé la bici en la furgoneta y me fui a comer. Cuando volví me di cuenta de que no estaba, se la habían llevado”, recuerda el ciclista en el Heraldo. Los Mossos d’Esquadra fueron informados y recibieron la denuncia, aunque le advirtieron que “igual ya la tenían vendida” antes incluso del suceso. “Todos los años roban alguna en la carrera”, lamenta.

Ahora, tanto él como su club intentan a la desesperada encontrarla. “No solo me robó mi bicicleta, sino que me quitó mi ilusión y la posibilidad de terminar mi reto. Me robaron mi sueño y la posibilidad de tener otra bicicleta, ya que todavía la estoy pagando a plazos. Solo tenía seis meses. No sé cómo voy a seguir compitiendo”, se lamenta.

https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js







MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...