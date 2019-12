Un ciclista cuenta desde el hospital cómo fue el atropello de un coche que casi le cuesta la vida

Con dificultad, ya que en el golpe se mordió e hirió la lengua, relata que no recuerda nada. “Sólo sé que otro coche se detuvo, me atendieron y llamaron a la ambulancia”, cuenta. “Pasarán unas seis u ocho semanas antes de que pueda volver a caminar o montar en bici, pero estoy feliz de estar vivo”, explica.

Ocurrió en Austin, Texas, por la noche. Él iba por su lado de la carretera cuando un coche le arrolló a gran velocidad. La violencia del impacto fue tal que le lanzó por los aires más de 15 metros , como él mismo relata. Llevaba ropa reflectante y la bici iba equipada con luces de aviso, pero el conductor, del que no sabe nada, no le vio.

