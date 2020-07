un ciberataque tiene en jaque a la compañía desde hace 4 días

En el enlace compartido, Garmin asegura a sus usuarios que “aunque no se ha podido acceder a Garmin Connect durante la incidencia, los datos de actividad, salud y wellness recopilados desde cualquier dispositivo Garmin durante el incidente q uedarán grabados en el dispositivo y aparecerán en Garmin Connect cuando el usuario sincronice su dispositivo ”. No ha sido hasta este lunes, 27 de julio, cuando se ha podido volver a acceder de forma parcial a las herramientas.

