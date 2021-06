Un ciberataque paraliza la producción del mayor proveedor de carne del mundo

Este incidente supone otra guerra cibernética entre Rusia y Estados Unidos . La empresa cárnica informó a la Casa Blanca de que la demanda de rescate procedía de una organización criminal que podía ser rusa, asimismo, Karine Jean-Pierre (subsecretaria de prensa de la Administración Biden) aseguró para el medio The Hill que “la Casa Blanca se está comprometiendo directamente con el Gobierno ruso en este asunto y está transmitiendo el mensaje de que los estados responsables no albergan a los criminales de ransomwar”.

